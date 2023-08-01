Львовский судья назначил наказание хулигану, которое может стать поводом для продолжения скандала.

Галицкий районный суд города Львова назначил наказание фигуранту "скандала с Лепсом" одесситу Лукьяну Зайцеву. Как пишет издание ZAXID.NET, судья назначил правонарушителю минимальный штраф.

Отмечается, что сам Лукьян на судебное заседание не явился. Рассмотрев обстоятельства дела, 27 июля судья Ирина Волоско признала молодого человека виновным в мелком хулиганстве и назначила ему штраф в размере 51 гривны. Кроме того парень должен оплатить судебные расходы в размере 537 гривен.

Это решение еще можно обжаловать в апелляционном порядке.

Скандал с фанами Лепса во Львове

Как писал УНИАН, 7 мая в центре Львова местный журналист сделал замечание компании, которая слушала в автомобиле песни российского исполнителя Григория Лепса на большой громкости. Разговор журналист снимал на телефон. Один из пассажиров автомобиля попытался выбить гаджет из рук и ударить журналиста в лицо.

На следующий день, после огласки, полицейские разыскали тот самый автомобиль и установили личности водителя и пассажиров. Водителем оказался 26-летний житель Донецкой области, а агрессивным пассажиром – 20-летний одессит Лукьян Зайцев. Позднее последний записал видео с извинениями. Также известно, что всем фигурантам выдали повестки в военкомат.

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