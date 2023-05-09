Реагируя на замечания одного из львовян, наиболее вызывающе вел себя пассажир внедорожника.

Юношам, которые громко слушали российскую музыку в автомобиле Range Rover в центре Львова, вручили повестки.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

Как отмечают правоохранители, они получили ориентировку на лиц, которые едут на автомобиле Range Rover и неадекватно себя ведут.

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"Сначала они громко слушали музыку врага в центре Львова, а потом агрессивно повели себя в отношении мужчины, который сделал им замечание. Наиболее вызывающе вел себя пассажир внедорожника", - говорится в сообщении.

Патрульные остановили этот автомобиль на улице Кульпарковской. Полицейские установили данные водителя, им оказался 26-летний житель Донецкой области. Также выяснилось, что агрессивно себя вел 20-летний житель Одессы.

Молодых людей сопроводили в управление полиции. Один из них получил протокол за хулиганские действия. Их проверили на причастность к врагу.

"После завершения всех действий правоохранителями, водитель и все пассажиры получили повестки от военных", - добавили в патрульной полиции.

Конфликт с юношами, которые слушали российскую музыку во Львове: что известно

Вечером 7 мая в центре Львова, возле памятника Адаму Мицкевичу, произошел конфликт между львовянином Романом Гурским и парнями, которые в автомобиле Range Rover громко слушали песню российского исполнителя, сторонника Владимира Путина Григория Лепса.

Как сообщил Гурский в соцсетях, он сделал им замечание, на которое молодые люди ответили агрессивно: начали нецензурно ругаться, угрожать, один из них пытался выбить из рук мужчины телефон, которым он снимал происходившее.

Львовянин обратился в полицию.

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