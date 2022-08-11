Отмечается, что эта ЛЭП идет от Запорожской АЭС до оккупированного Крыма.

Высоковольтная линия внезапно упала на трассу на временно оккупированной территории Херсонской области. Она ведет от Запорожской атомной электростанции к временно оккупированному Крыму.

Об этом соответствующие кадры обнародовали херсонские Telegram-каналы.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 11 августа. На кадрах видно, что огромная металлическая конструкция с электролиниями упала поперек трассы и полностью перекрыла дорогу. Правда, можно проехать под самой конструкцией, как под мостом.

"По трассе, которая идет на Чаплинку (возле Новой Каменки) упал высоковольтный столб", – говорится в сообщении.

В свою очередь советник главы МВД Антон Геращенко отметил, что "ЛЭПопад" не просто случайность.

"Этой ночью "случайно" начали падать линии высоковольтных передач, идущие от Запорожской АЭС к оккупированному Крыму. Совпадение? Не думаю!" - написал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита. Сейчас этот блок разгружен и отключен от энергосети.

После обстрелов оккупантами Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести жесткие санкции против всей российской атомной отрасли.

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