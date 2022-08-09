Сейчас отключен один из трех работающих энергоблоков станции.

Запорожская атомная электростанция по состоянию на 08:00 9 августа работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Энергоатома".

"Периодический обстрел ЗАЭС российскими войсками из РСЗО в течение последних дней повлек серьезный риск для безопасного функционирования станции", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков.

"В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность. Повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС", - говорится в заметке.

Отмечается, что в то же время украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

"ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая то, что действия захватчиков предсказать невозможно, угроза физической безопасности станции остается", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Сейчас Запорожская АЭС продолжает работать и вырабатывать электроэнергию для нужд энергосистемы Украины.

"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры для принуждения России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", - сказано в сообщении.

Обстрел Запорожской АЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три "прилета" зафиксировали на площадке станции, возле энергоблока, в котором находится ядерный реактор. Захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Также были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг хранилища, из-за чего своевременное выявление ухудшения радиационной обстановки пока невозможно.

Кроме этого, российские оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС оружие и взрывчатку.

В офисе Зеленского отмечали, что МАГАТЭ и ООН должны жестко требовать от России выйти из АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии.

В оккупированном Энергодаре началась паника из-за обстрела Запорожской АЭС.