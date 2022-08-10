Рашисты селятся и размещают свою технику возле стратегической инфраструктуры.

В Херсонской области оккупанты размещают свою технику возле объектов стратегической инфраструктуры, чтобы избежать обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в Facebook.

"Рашисты селятся и размещают свою технику возле стратегической инфраструктуры. Как на Каховской ГЭС и Каховском магистральном канале. Но наши ВСУ работали и будут работать ювелирно. Задача наших военных - выгнать орков и не повредить важных объектов и тем более - сохранить жизни людей", - отметил он.

Ситуация на Херсонщине:

7августа 2022 года депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил о том, что российские оккупанты на Херсонщине намеренно создают свои базы на стратегических объектах, где их не будут обстреливать ВСУ.

Они окапываются в уникальных лесах Херсонской области, которые были искусственно насажены для сохранения экосистемы региона. Оккупанты обустраивают там свои блиндажи, роют окопы, поскольку понимают, что ВСУ не будут уничтожать важные объекты.

Еще одним стратегическим объектом, который понравился врагу, является Каховская ГЭС. В случае ее повреждения большое количество населенных пунктов может затопить.

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