Олег Синегубов отметил, что женщину якобы арестовали четыре дня назад.

Российские военные уже четыре дня держат в плену Дворичанского поселкового голову Галину Турбабу. Местные власти пытаются поддерживать связь с Офисом президента, но на временно оккупированных территориях проблемы со связью.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов "Суспільному"

"Она уже четыре дня находится под, скажем так, арестом. Это оккупированная территория", - говорится в сообщении.

При этом Синегубов отметил, что власти пытаются поддерживать связь с председателями и старостами на временно оккупированных территориях Украины, но на есть проблемы со связью.

"Иногда они выходят на территорию, где можно позвонить", - объяснил глава Харьковской ОВА.

Как ранее сообщал УНИАН, 2 мая российские оккупанты захватили сельский совет Чернобаевки в Херсонской области. Они провели "обыск" у сельского головы Игоря Дударя, после чего он попал в больницу, а его заместителя Евгения Родионова похитили.

14 мая стало известно, что российские военные отпустили из плена замглавы Чернобаевского сельского совета Евгения Родионова. Данную информацию подтвердила его супруга Инна Родионова.

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