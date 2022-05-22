Это может негативно повлиять на процесс переговоров по поиску Трояна.

Продолжаются переговоры об освобождении похищенного пожарного в Энергодаре, людей призывают не выходить на акции протеста.

Об этом сообщает городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Сейчас продолжаются переговоры об освобождении и возвращении домой начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Его коллеги обращаются к жителям Энергодара с просьбой воздержаться сегодня от акции протеста в поддержку пожарных и их руководителя", - отметил он.

Орлов подчеркнул, что это может негативно повлиять на процесс переговоров по поиску Трояна.

Как сообщал УНИАН, Трояна похитили 18 мая после обыска в его кабинете. Его коллеги вышли на протесты в городе.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине россияне похитили 35 из 49 руководителей территориальных общин области.

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