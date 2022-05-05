Игорь Дударь в тяжелом состоянии в больнице, за которой следят военные РФ.

Российские военные 2 мая захватили сельский совет Чернобаевки в Херсонской области. Оккупанты провели "обыск" у сельского главы Игоря Дударя, после чего он попал в больницу, а его заместителя Евгения Родионова похитили.

Об этом сообщили в Чернобаевском сельском совете.

"2 мая в 7 часов вооруженными военными было захвачено помещение Чернобаевского сельского совета. Сорван Государственный Флаг Украины, сломаны замки в служебных кабинетах и ​​сейфах, проведен обыск, работники не допущены к рабочим местам, вывешен российский флаг. В тот же день, после допроса, из помещения сельского совета похищен заместитель сельского главы Родионов Евгений Александрович. Информация о месте его пребывания отсутствует", - говорится в сообщении.

При этом указано, что российские оккупанты во время "обыска" у Дударя повредили имущества, а сам сельский глава со 2 мая находится в тяжелом состоянии в больнице, за которой следят российские солдаты.

В то же время в сельсовете заверили, что работники остаются верными присяге должностного лица местного самоуправления и продолжают верно служить общине и народу Украины.

Феномен Чернобаевки - что известно

Военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. По состоянию на 2 мая он 18 раз становился мишенью для украинских военных.

Впервые на этом аэродроме позиции захватчики разгромили еще 27 февраля. Впрочем, после удара украинскими "Байрактарами", русские разместили на том же месте новые вертолеты.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии-генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

В то же время, у российских военных уже сформировалась паника от одной лишь мысли о Чернобаевке. Поэтому, чтобы заставить военных идти на фронт, русские командиры прибегают ко лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать

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