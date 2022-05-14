2 мая российские оккупанты захватили сельский совет Чернобаевки в Херсонской области и похитили заместителя председателя Евгения Родионова / фото uk.wikipedia.org, Оля Нестеренко

В Херсонской области российские военные отпустили из плена замглавы Чернобаевского сельского совета Евгения Родионова.

Об этом сообщает "Суспильное".

Информацию об освобождении мужа подтвердила изданию его супруга Инна Родионова.

Фото Инны Родионовой

Захват сельсовета Чернобаевки: что известно

Как сообщал УНИАН, 2 мая российские оккупанты захватили сельский совет Чернобаевки в Херсонской области. Они провели "обыск" у сельского головы Игоря Дударя, после чего он попал в больницу, а его заместителя Евгения Родионова похитили.

"2 мая в 7 часов вооруженными военными было захвачено помещение Чернобаевского сельского совета. Сорван Государственный Флаг Украины, сломаны замки в служебных кабинетах и сейфах, проведен обыск, работники не допущены к рабочим местам, вывешен российский флаг. В тот же день, после допроса, из помещения сельского совета похищен заместитель сельского головы Родионов Евгений Александрович. Информация о месте его пребывания отсутствует", - сообщали в сельсовете.

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В то же время там заверили, что работники остаются верными присяге должностного лица местного самоуправления и продолжают верно служить общине и народу Украины.

По информации уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, сейчас оккупанты планируют провести "перепись" населения на Херсонщине - так же как это было во временно оккупированном Крыму в 2014 году. К примеру, жители Генического района уже начали получать уведомления с призывом обратиться в сельский совет с документами.

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