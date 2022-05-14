Информацию об этом подтвердила его жена.

В Херсонской области российские военные отпустили из плена замглавы Чернобаевского сельского совета Евгения Родионова.

Об этом сообщает "Суспильное".

Информацию об освобождении мужа подтвердила изданию его супруга Инна Родионова.

Захват сельсовета Чернобаевки: что известно

Как сообщал УНИАН, 2 мая российские оккупанты захватили сельский совет Чернобаевки в Херсонской области. Они провели "обыск" у сельского головы Игоря Дударя, после чего он попал в больницу, а его заместителя Евгения Родионова похитили.

"2 мая в 7 часов вооруженными военными было захвачено помещение Чернобаевского сельского совета. Сорван Государственный Флаг Украины, сломаны замки в служебных кабинетах и сейфах, проведен обыск, работники не допущены к рабочим местам, вывешен российский флаг. В тот же день, после допроса, из помещения сельского совета похищен заместитель сельского головы Родионов Евгений Александрович. Информация о месте его пребывания отсутствует", - сообщали в сельсовете.

В то же время там заверили, что работники остаются верными присяге должностного лица местного самоуправления и продолжают верно служить общине и народу Украины.

По информации уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, сейчас оккупанты планируют провести "перепись" населения на Херсонщине - так же как это было во временно оккупированном Крыму в 2014 году. К примеру, жители Генического района уже начали получать уведомления с призывом обратиться в сельский совет с документами.

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