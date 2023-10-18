Производство открыли из-за умышленного легкого телесного повреждения.

В Киеве расследуют избиение девочки в детском саду. Воспитательница оказалась в центре открытого уголовного производства.

Как сообщает пресс-служба полиции, к правоохранителям Голосеевского района обратились родители ребенка, которого избила воспитательница. На ее шее были синяки и царапины.

Полиция оформила обращение и выдала направление на судебно-медицинскую экспертизу. К расследованию присоединилась ювенальная полиция, ее специалисты работают с семьей.

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"Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. После получения результатов экспертизы возможна переквалификация правонарушения. Продолжается следствие", - добавили в ведомстве.

Насилие над детьми - последние новости

Недавно на Днепропетровщине к пожизненному заключению приговорен 36-летний мужчина, который изнасиловал 8-летнюю девочку.

В то же время в школе под Ровно физрук избил ногами ученика.

Также сообщалось, что в Одесской области ребенка горелкой замучила родная сестра. 7-летнего мальчика доставили в реанимацию с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ожогами второй степени предплечья и ягодиц.

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