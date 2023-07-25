7-летний мальчик попал в реанимацию из-за методов "воспитания" в собственной семье.

В Одесской области госпитализирован 7-летний мальчик, которого жестоко избила та обожгла газовой горелкой родная сестра.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, ужасное событие произошло в Белгород-Днестровском районе.

"На спецлинию "102" поступило сообщение из скорой медицинской помощи о том, что в больницу доставлен 7-летний мальчик с многочисленными травмами и ожогами. Установили, что их нанесла 16-летняя сестра ребенка", - рассказали правоохранители.

По данным полиции, у пострадавшего есть три сестры - 16-ти, 11-ти и 9-ти лет. Мать детей лишили родительских прав, поэтому опеку над ними взял 62-летний родственник. В тот день, когда парень пострадал, опекун и его жена были заняты своими делами.

"Старшая из девушек занялась "воспитанием" младшего брата. Она избила его, обожгла газовой горелкой, привязала и заперла в сарае, где тот просидел всю ночь. Только утром мальчик сумел самостоятельно освободить связанные руки и выбраться из хозяйственного здания и обратиться за помощью к соседям, которые и вызвали "скорую", - говорят в полиции.

Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение Белгород-Днестровской районной больницы с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ожогами второй степени предплечья и ягодиц.

Во время осмотра домовладения семьи полицейские изъяли газовую горелку, фрагменты синтетической веревки и другие вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертное исследование.

Девушка свои действия объяснила тем, что брат якобы безобразничал, портил ее вещи и хотел поджечь газовой горелкой скирду сена и дом. Она уверяет, что тогда помешала ему это сделать и занялась его "воспитанием".

Начаты уголовные дела по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы малолетнего, сопровождавшееся причинением ему физических страданий) УК, в рамках которой 16-летней девушке уже сообщено о подозрении. Также открыто производство по ст. 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК. Вопрос о сообщении подозрения опекуну будет решаться в рамках досудебного расследования.

"Воспитательнице" и опекуну грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, следователи начали уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность), в рамках которого будет предоставлена правовая оценка работникам службы по делам детей местного совета.

Полицейские объяснили, что в их поле зрения и соцслужб эта семья уже попадала неоднократно из-за побега из дома 11-летней девочки. На профилактическом учете в полиции она стоит как ребенок-беглец, а в службе по делам детей - как ребенок, находящийся в сложных жизненных обстоятельствах. В отношении опекуна за последний год правоохранители составляли два протокола по частям 1 и 2 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас двух младших девочек представители соцслужбы забрали из семьи. Решается вопрос о дальнейшем месте жительства всех трех малолетних детей. Следствие продолжается.

"Детские дела" в Одесской области

1 февраля 2023 года в поселке Сарата Белгород-Днестровском района Одесской области 12-летняя девочка во время школьного перерыва выпрыгнула из окна класса, расположенного на третьем этаже.

Ребенка госпитализировали. На основании полученных объяснений от учителей и одноклассников пострадавшей, полицейские квалифицировали произошедшее как доведение до самоубийства. Местные жители сообщали, что 7-классница пригнула из окна из-за постоянного буллинга со стороны одноклассников.

Также в апреле родители не усмотрели за 2-летним мальчиком, который выпал из окна 5-этажного дома, он разбился насмерть. Во время инцидента отец находился в другой комнате.

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