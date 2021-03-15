Ее сыну воспитатели не просто запрещали ходить в туалет стоя, а даже высмеивали, если он делает это привычным для себя способом.

В одном из столичных детских садов воспитатели наказывали и высмеивали мальчика за то, что он ходит в туалет стоя.

Об этом в группе "Родители SOS" написала Александра - мама четырехлетнего Влада, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Ее сыну воспитатели не просто запрещали ходить в туалет стоя, а даже высмеивали, если он делает это привычным для себя способом.

"Их наказывали: сажали на стул в середине группы и вызвали "полицию", а дети должны были над ребенком смеяться", - рассказала Александра.

Когда она узнала об инциденте от мамы другого мальчика из группы, то спросила сына, или действительно воспитатели его наказывали. И тот подтвердил, что такая ситуация была. Этот случай шокировал всю семью.

По словам женщины, в детском саду воспитатели и его директор такие "методы воспитания" отрицают.

"Хотя есть дети, которые подтверждают, что Влада систематически наказывают", - рассказала она.

"Сніданок" обратился к директору детсада, чтобы узнать, имела ли место такая ситуация.

"Я комментариев сейчас не даю. Продолжается по этому вопросу служебное расследованию", - ответила она.

Известно, что мама Влада уже забрала документы и переводит сына в другой сад.

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Семейный врач Антон Асонов рассказала, что после таких высмеиваний "ребенок начинает сдерживаться и не ходить в туалет. Это уже может приводить и к реальным проблемам со здоровьем, к воспалительным заболеваниям, к проблемам с мочеиспусканием и т.д".

"Ребенок эгоцентричный, думает, что во всем виноват именно он. Когда она просто делает свои дела так, как дома, а затем над ним издеваются, смеются, вызывают якобы полицию, ребенок будет думать, что что-то сделал не так", - говорит психолог Светлана Прядун.

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Автор: Денис Прядко