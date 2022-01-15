Баннер размером 20 на 11 м разместили по случаю 113-й годовщины от рождения лидера ОУН.

В Тернополе сильный ветер повредил баннер с портретом лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, который размещен на фасаде здания Тернопольского облсовета и облгосадминистрации.

Фото с изображением порванного баннера разместили пользователи в Facebook.

На фото видно, что от портрета проводника ОУН остался лишь лоб. В комментариях некоторые пользователи соцсети смеются, что из-за сильного ветра "сдулся патриотизм руководства области".

Как сообщал УНИАН, по случаю 113-й годовщины со дня рождения Бандеры, которую отмечали 1 января, на фасаде Тернопольской облгосадминистрации и облсовета разместили баннер с портретом лидера Организации украинских националистов. Размер баннера – 20 на 11 м. Он попал в Книгу рекордов Украины.

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