Пострадавшие считают, что отравились салатом с яйцом и майонезом.

Заведение, где произошло массовое отравление выпускников в Виннице, на данный момент не работает. В инфекционной больнице находятся 17 человек с диагнозом "острый энтероколит".

Об этом говорится в сюжете ТСН

Владелец кафе Александр Сосола заверил, что заведение на данный момент закрыто. При этом он отметил, что на территории много открытых беседок и еда могла испортиться уже на столе. Мужчина указал, что в тот злополучный день в кафе отдыхали 60 человек, а отравились те, кто ел шашлык и салат, но все готовили из свежих продуктов.

"Температура воздуха, все продукты готовятся на кухне, выносят на улицу, то же мясо, майонез, курица, кетчупы, за 3-4 часа может испортиться", - считает владелец кафе.

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В свою очередь пострадавшие считают, что могли отравиться именно салатом, в состав которого входили вареные яйца и майонез.

"Нам подали картофель молодой с маслом, нарезку, шашлык, салат: яйца, курица, ананас", - рассказывает классная руководительница Екатерина Холопкина.

По ее словам, плохо всем стало на утро следующего дня.

"Прочитала в вайбере в группе, родителям и ученикам плохо, я сразу выпила угля. К концу дня у меня поднялась очень высокая температура, очень большая боль внизу живота и температура до 40 и не могла сбить", - отметила педагог.

У пациентов одинаковые симптомы – тошнота, боль в животе и высокая температура. По словам заведующего инфекционным отделением городской больницы №1 Анатолия Черного, у пациентов подозрение на сальмонелиоз, их состояние средней тяжести.

Кафе уже проверила Госпродпотребслужба. Инспекторы рассматривают два варианта отравления - загрязненная сальмонеллой курятина, яйцо, или майонез или заражение готовых блюд от персонала. Владельца кафе оштрафовали на 40 тысяч гривен за нарушение санитарных норм.

Как ранее сообщал УНИАН, в Виннице в больницы попали 17 человек. Они 3 июля употребляли пищу в ресторане в селе Майдан, расположенном неподалеку областного центра. Пострадавшие попали в больницы в период с 3 по 5 июля.

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Автор: Анастасия Горбачева