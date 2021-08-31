На горе Казбек сошла лавина, под которую попала группа альпинистов, поднимавшаяся со стороны Грузии.

Северо-Осетинская республиканская поисково-спасательная служба МЧС Российской Федерации сообщила, что вследствие схождения лавины пострадали трое украинцев.

Об этом сообщает российское региональное издание "15-й Регион".

Согласно сообщению, во вторник на горе Казбек сошла лавина, под которую попала группа альпинистов.

"Очевидец смог извлечь из-под снега женщину. По предварительной информации, у нее перелом ноги. Также, по предварительной информации, группа альпинистов, попавшая под лавину, поднималась со стороны Грузии. В результате происшествия пострадали трое граждан Украины", – говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраина получит безвиз с еще одной экзотической островной странойВ Министерстве иностранных дел Украины в комментарии корреспонденту УНИАН сообщили, что проверяют эту информацию.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виталий Саенко