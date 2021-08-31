Северо-Осетинская республиканская поисково-спасательная служба МЧС Российской Федерации сообщила, что вследствие схождения лавины пострадали трое украинцев.
Об этом сообщает российское региональное издание "15-й Регион".
Согласно сообщению, во вторник на горе Казбек сошла лавина, под которую попала группа альпинистов.
"Очевидец смог извлечь из-под снега женщину. По предварительной информации, у нее перелом ноги. Также, по предварительной информации, группа альпинистов, попавшая под лавину, поднималась со стороны Грузии. В результате происшествия пострадали трое граждан Украины", – говорится в сообщении.
Читайте такжеУкраина получит безвиз с еще одной экзотической островной странойВ Министерстве иностранных дел Украины в комментарии корреспонденту УНИАН сообщили, что проверяют эту информацию.
Вас также могут заинтересовать новости
- Украина получит безвиз с еще одной экзотической островной страной
- Во Львове открыли памятник Моцарту-младшему (фоторепортаж, видео)
- Посетителя пиццерии в Италии оштрафовали на 400 евро: ел без COVID-паспорта
- В музее "Собор Саграда Фамилия" запустили украиноязычный аудиогид
- Греция ужесточила карантинные ограничения для туристов
- "Люди хотят есть": россиянка рассказала, как крымчане "сшили ее в дураки" на отдыхе