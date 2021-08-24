Как известно, в Кабуле остается еще около 50 граждан Украины.

В минувшее воскресенье в Афганистане вооруженные люди захватили украинский самолет.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин Общественному радио.

"В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", – рассказал Енин.

Еще три попытки эвакуировать украинцев также провалились - люди просто не смогли попасть на территорию аэропорта.

Читайте такжеВ Украину прибыл третий эвакуационный рейс из Афганистана (фото)По словам Енина, последнюю неделю вся дипломатическая служба работала в режиме "краш-теста".

Эвакуация украинцев из Кабула

После 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников.

Украина ранее эвакуировали из Афганистана 79 граждан из шести стран: Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

22 августа военно-транспортным самолетом Ил-76МД были эвакуированы еще 83 человека, в том числе 31 украинец

23 августа в Киев прибыл еще один украинский самолет с эвакуированными из Афганистана людьми. На борту самолета было 98 пассажиров, среди которых 41 гражданин Украины.

Автор: Людмила Жерновская