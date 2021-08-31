Семья из Украины попала в жуткое дорожно-транспортное происшествие в Австрии, в результате которого погибли двое детей.
Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Авария произошла во вторник, 31 августа. По предварительным данным, автомобиль Ford, в котором находилась семья из Украины, остановился в третьей полосе из-за поломки. В это время 40-летний житель Нижней Австрии влетел в их машину.
В результате столкновения погибли шестилетний мальчик и его двухлетний брат. Родителей также доставили в больницу. 40-летний виновник аварии получил незначительные повреждения.
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