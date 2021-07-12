Всего в Volkswagen Golf ехали 16 человек / фото facebook.com/pol.kyivregion

В легковом автомобиле, который перевернулся на автодороге в Бориспольском районе Киевской области, ехали 16 человек, из них семеро – дети.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Киевской области.

"На автодороге сообщением Мартусовка - Процев в пределах села Ревное Бориспольского района 33-летний водитель не справился с управлением автомобиля Vоlkswagen Golf, совершил выезд на правую грунтовую обочину и перевернулся на крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 7-летний мальчик от полученных травм погибли на месте происшествия. Всего в автомобиле находились 16 человек, 7 из которых дети в возрасте от 6 до 16 лет", - сказано в сообщении.

В полиции добавили, что 11 июля компания из 16 человек отдыхала в селе Процев Бориспольского района и около 20-ти часов возвращалась домой на одном легковом авто. Также опубликовано фото транспортного средства после ДТП.

По данному факту следственное управление полиции в Киевской области открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль помещен на площадку временного содержания. Следствие продолжается.

В отношении родителей, чьи дети находились в этом автомобиле, составляются административные материалы по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Фото facebook.com/pol.kyivregion

Авария Volkswagen на Киевщине

12 июля утром на сайте ГСЧС сообщалось, что людей в салоне было 12. В результате опрокидывания легкового автомобиля на крышу, которое произошло вблизи с. Ревное в 21:20, погибли 2 человека, из них 1 ребенок и 3 человека госпитализированы в больницу, из них 2 ребенка.

Volkswagen Golf – 5-местный автомобиль немецкого концерна Volkswagen AG, по немецкой классификации относится к "компактному" классу.

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Автор: Дмитрий Хилюк