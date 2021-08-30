Возгорание локализовали на площади 3,4 га, ликвидация пожара продолжается с участием спасателей, лесников и ВСУ.

В Луганській области на территории Песчаного лесничества Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства продолжается ликвидация возгорания лесной подстилки.

Как сообщили спасатели, 30 августа в 13:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости помощи лесничеству в ликвидации пожара хвойной подстилки в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района.

Возгорание возникло на площади около 3 га.

С помощью техники работники Песчаного лесничества Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства по периметру зоны пожара проложили минерализованную полосу (проводилась вспашка трактором грунта на определенную ширину).

К ликвидации пожара привлечены техника и личный состав ГСЧС и ВСУ.

По информации ГСЧС, в 14:40 возгорание локализовано на площади 3,4 га.

"Квадракоптером ГСЧС обследовано место пожара, угрозы распространения огня нет", - информируют в ГУ ГСЧС Луганской области.

Тушение пожара продолжается.

При пожаре погибших и пострадавших не обнаружено.

Читайте такжеВезде огонь и все в дыму: в Запорожье горел остров Хортица (фото)

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Инна Андалицкая