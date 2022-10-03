Однако в Украине не существует ни одного закона или иного нормативного акта, который позволяет украинцам получить компенсацию из российских конфискованных активов.

В Украине раскрыли новую мошенническую схему. Аферисты наживаются на украинцах, предлагая им получить по 7 тысяч гривень якобы "из конфискованных активов РФ". Однако доверчивые люди лишь теряют собственные средства.

Об этом информирует Центр противодействия дезинформации.

Так, в Facebook появилось много фейковых сообществ, в которых мошенники распространяют информацию о том, что "каждый украинец может получить от 7 000 гривень" из якобы конфискованных активов РФ.

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"В частности, сообщество "Info Plus" распространило рекламное сообщение с текстом " подписан Закон, который позволяет всем украинцам получить компенсацию из конфискованных активов РФ. Для получения выплаты необходимо пройти по ссылке". Указанное ссылка ведет на сайт "Единый Компенсационный Центр", на котором для "получения выплаты" необходимо "пройти процедуры оформления". В частности, среди таких "процедур" есть и необходимость указания данных банковской карты для "уплаты комиссионного сбора", который мошенники обещают вернуть за сутки", - сообщили в ЦПД.

Однако деньги никто не вернет. Так мошенники наживаются на доверчивых украинцах. В ЦПД отметили, что в Украине не существует ни одного закона или иного нормативного акта, который позволяет украинцам получить компенсацию из российских конфискованных активов.

Именно поэтому нужно не доверять анонимным источникам, требующим персональных данных или банковских реквизитов.

Мошенничество в Украине: как аферисты наживаются на людях

Даже во время полномасштабного вторжения воры ищут и придумывают хитрые схемы для обмана украинцев. Так, мошенники массово рассылают вредоносные электронные письма. Если открыть такое письмо, на устройство будет загружена вредоносная программа AgentTesla.

Кроме этого, аферисты придумали новую схему развода через ПриватБанк. Они пугают украинцев "блокировкой" карточки и выманивают деньги.

Особо циничные воры спекулируют на "помощи для ВСУ". Уже известно о новой схеме аферистов, которые "продают" дрова.

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