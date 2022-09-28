Мошенники не брезгуют ничем, даже играют на том, что все украинцы хотят помочь военным.

В преддверии холодов многие украинцы активно запасаются дровами и ищут,где бы заказать их подешевле. Однако покупателям стоит быть крайне осторожными, ведь аферистов не останавливает даже война - они обманывают людей, выманивают их деньг и даже спекулируют на ложной "помощи для ВСУ".

О новой схеме аферистов на своей странице в Facebook рассказала ведущая Елена-Кристина Лебедь.

Учитывая то, что сейчас начался сезон подготовки к зиме, в сети активизировались мошенники, которые массово предлагают доверчивым украинцам купить дрова. Помимо этого, аферисты распространяют объявления о продаже обогревателей и буржуек.

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Как отмечает ведущая, мошенники будут "петь", что товар продается очень дешево и они слишком добры, чтобы завышать цены.

"Прозвучит волшебная фраза: вы ж понимаете, время сложное, а вдруг вы меня кинете (манипуляция, чтобы вы сразу захотели доказать, что вы - сама честность!). И сразу же попросит предоплату (за доставку, за бензин, на водителя, на доп прицеп - на что угодно, лишь бы с доплатой)", - рассказала Лебедь.

Далее мошенники пустят в ход "тяжелую артиллерию". Они начнут врать, что собирают "большую партию для ВСУ". После такого покупатели начинают "таять" и окончательно идут на поводу у аферистов, которые этим пользуются. Мошенники сразу же просят отправить им деньги для "парней из ВСУ наперед, хотя бы на бензин". Доверчивые покупатели отправляют деньги, после чего мошенники перестают выходить на связь. Именно поэтому не стоит отправлять предоплату, доверяя рассказам продавцов.

Мошенники и их аферы: как злоумышленники обманывают людей

В Украине снова активизировались мошенники, которые цинично обманывают людей и выманивают их деньги. Так, недавно стало известно, что аферисты придумали новую схему развода через ПриватБанк. Они звонят людям и начинают их пугать информацией о "блокировке" карты.

Также появилась информация о популярных схемах мошенничества в TikTok. Но особенно циничные аферисты наживаются на людях, которым пришлось оставить свои дома и переехать подальше от войны. Так, мошенники грабят украинцев под видом выплат.

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