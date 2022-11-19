Самолет временно изъяли таможенники.

На Одесчине таможенники изъяли легкомоторный самолет, который пытались вывезти из Украины в Молдову.

Как сообщает пресс-служба Одесской таможне, самолет "CESSNA" 182R перемещал в Молдову гражданин Украины на прицепе грузовика через пункт пропуска "Староказачье-Тудора".

При осуществлении таможенных формальностей выяснилось, что самолет был ввезен под обязательство об обратном вывозе в срок, который истек 3 месяца назад.

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При этом заявления о продлении срока временного ввоза, что предусмотрено законодательством, в таможню не поступало.

Самолет временно изъят.

"Дело будет направлено в суд, который решит дальнейшую судьбу воздушного судна", - говорится в сообщении.

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