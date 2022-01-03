Аспирант из Франции Николя Имбер заявил, что священник УПЦ Московского патриархата изнасиловал его.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Француз приехал в Киев исследовать отношения в православной церкви. Общался со священниками и параллельно читал лекции в Киевском политехническом. Накануне событий мужчина инфицировался коронавирусом.
Болезнь значительно подкосила Николя, поэтому он обратился к знакомому священнику Московского патриархата. Тот пригласил его к себе, накормил, напоил водкой и уложил спать.
Впоследствии, когда алкоголь подействовал, священник пришел в комнату к парню и лег рядом.
Читайте такжеВ Москве девушка выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильникаВ УПЦ МП заявили, что об инциденте пока не слышали и посоветовали мужчине обращаться в полицию.
"Если у человека есть какие-то проблемы, то надо обращаться в следственные органы. Соответственно до того, как цивилизованно все это решается", - сказал спикер УПЦ МП архиепископ Климент.
Полиция уже выясняет все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что жительница Павлограда простила дорожному рабочему, который летом изнасиловал ее на улице.