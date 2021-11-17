По словам местной жительницы, медики "ничего не делали".

В Харькове женщина обвинила врачей одной из больниц города в смерти своего отца, который скончался из-за коронавируса. Местная жительница назвала медиков "убийцами" и утверждает, что ей пришлось заплатить немалую сумму денег, чтобы забрать тело отца.

Своей жалобой женщина, решившая сохранить анонимность, поделилась в Telegram-канале "Типичный Харьков".

Она рассказала, что ее отец умер в отделении хирургии городской многопрофильной больницы №18. По словам женщины, 11 ноября ее папу увезли на машине скорой помощи, у мужчины была сатурация 80.

На следующий день жительница Харькова поехала в больницу, чтобы узнать о состоянии отца и узнать, нужно ли покупать лекарства для его лечения. Однако женщине сказали, что ее папа уже умер. Она считает, что отцу не дали кислород, а это могло его спасти.

Читайте такжеУкраинская семья присвоила собранные 9 миллионов гривень на дорогой укол для дочери - СМИ"Никто за ночь ничего не сделал, дежурный врач, видев состояние, не обеспечил папу кислородом!... И никто не соизволил позвонить и сообщить о смерти! Только когда я приехала в больницу утром узнать о состояние папы и узнать какие препараты нужны, главврач, хирург отделения, по-хамски сказал просто, что он умер!", - написала возмущенная харьковчанка.

По словам женщины, врач сказал ей неправильное время смерти ее отца. Сначала харьковчанке говорили, что ее папа умер вечером, но в морге она узнала - мужчины не стало уже утром. Женщина возмущена тем, что главврач не знал даже точного времени смерти пациента.

Также она обвинила врачей не только в смерти своего отца. По словам женщины, 12 ноября на смене в больнице дежурил хирург, у которого якобы был запах алкоголя изо рта.

"Сказал, что они не обязаны сообщать родственникам о смерти! И что мой папа с сатурацией 80 уже был не жилец и не было смысла что-то делать. Чтобы забрать тело папочки, нужно было заплатить 4500грн, никаких чеков естественно тоже мне никто не дал", - написала женщина и возмутилась поборами в больнице.

Обвинения харьковчанки вызвали бурные обсуждения в сети. Вскоре после заявления женщины в Telegram-канале появился ответ человека, который утверждает, что его мать проработала в этой больнице больше 18 лет.

Так, анонимный комментатор утверждает, что в больницах не обязаны сообщать родственникам о смерти пациентов.

Читайте такжеВо Львовской области душевнобольной мужчина устроил дебош в городской больнице и избил пациентов (фото)"По поводу кислорода - брехня, у нас все лежат либо с переносными концентратами, либо с нашими больничными... И самое главное! Из больницы тело никто не отдаст. Из ковидных больниц все трупы отправляют на вскрытие в морг 17 больницы. А сколько там нужно платить, это не к нам", - написали в ответ на обвинения харьковчанки.

Также автор ответа отметил, что не хочет обидеть женщину и ее семью, но сатурация 80, которая была у ее отца, не могла возникнуть внезапно. По словам комментатора, мужчину могли пытаться лечить дома, а теперь врачей называют "убийцами".

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Автор: Полина Кузенко