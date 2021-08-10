Возглавлял группировку "криминальный авторитет", который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как "смотрящий" за городом.

В Кривом Роге Днепропетровской области СБУ задержала главаря и четырех членов одной из самых влиятельных местных преступных группировок, которая терроризировала бизнесменов.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что структура группировки в основном состояла из местных, которых неоднократно привлекали к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Имела четкую иерархию и строгую внутреннюю дисциплину. Отличалась особой жестокостью методов силового "воздействия".

"Возглавлял группировку "криминальный авторитет", который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как "смотрящий" за городом", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, злоумышленники "специализировались" на "крышевании" бизнеса, сборе "общака" и вымогательстве несуществующих долгов. В случае отказа "должников" платить по "обязательствам", к ним применялась тактика запугивания. Угрозы физической расправы и нанесения вреда личному имуществу срабатывали безотказно.

Правоохранители задержали главаря и четырех активных членов преступной группировки во время получения очередного "транша" несуществующего долга. 40 тысяч долларов передал злоумышленникам один из местных бизнесменов в обмен на собственное спокойствие.

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В ходе обысков по месту проживания злоумышленников изъяты крупные суммы денег, вероятно полученные преступным путем, огнестрельное оружие, паспорта иностранных государств, в том числе РФ.

В рамках уголовного производства четверым участникам группировки сообщено о подозрении по ст. 255-1 (распространение преступного влияния) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проверяется информация о причастности к деятельности группировки представителей силовых структур и органов власти.

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Автор: Светлана Макринская