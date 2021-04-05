В Днепропетровской области провели масштабную спецоперацию по задержанию членов криминальной группировки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В результате полицейской спецоперации 6 человек задержали, 16 объявлено подозрения. Среди задержанных - так называемые «смотрящие» и криминальные «авторитеты».
Установлено, что «смотрящие» из доверенных лиц «терроризировали» предпринимателей и фермеров региона, заставляя их платить «дань», организовывали выполнение преступлений по заказу, наладили каналы поставок запрещенных вещей в тюрьмы.
Злоумышленникам инкриминируют распространение преступного влияния, в том числе в статусе субъекта повышенного воздействия, обращение к лицам за «помощью», а также организацию и участие в «сходке».
Отмечается, что на протяжении 8 месяцев полицейские собирали доказательства причастности криминальных «авторитетов» к организации и деятельности группировки. Установлено, что организатор - так называемый «смотрящий» за городом Никополь, с богатым уголовным прошлым за плечами.
1 апреля полицейские провели первый этап масштабной спецоперации по нейтрализации преступного влияния на территории области, к которой были привлечены более 250 правоохранителей, добавили в МВД.
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