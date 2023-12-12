Долгое время вместе с бандой похищал людей и "выбивал" из них деньги.

Служба безопасности задержала депутата городского совета Коростышева в Житомирской области, который входил в состав мощной преступной организации в регионе.

Как информирует СБУ, злоумышленники требовали с людей деньги под вымышленными предлогами, а в случае отказа платить – похищали своих жертв и отвозили их в специально обустроенные застенки.

Правоохранители установили более 30 семей, пострадавших от рук рэкетиров. Среди пострадавших был военнослужащий ВСУ. Его беременную жену фигуранты угрожали покалечить, а затем убить, если воин не передаст им 190 тыс. грн.

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В ходе оперативных действий в августе и сентябре этого года правоохранители задержали "на горячем" 10 участников преступной организации, в том числе ее главаря так называемого "смотрящего" за Коростышевом.

"Сейчас установлена причастность к деятельности криминальной группировки действующего депутата горсовета, который ранее занимал должность вице-мэра города. По данным следствия, он вместе с другими участниками банды похищал местных жителей и "выбивал" из них деньги. Установлено, что после многочисленных пыток над своими жертвами фигурант заставлял их приносить "откупные" в помещение горсовета", - отмечают следователи.

Кроме того, ссылаясь на собственные "связи" в различных госучреждениях, он "предостерегал" потерпевших от обращений в правоохранительные органы.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его. На основании собранных доказательств должностному лицу сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 146 " Незаконное лишение свободы по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшееся причинением им физических страданий;

ч. 2 ст. 189 "Вымогательство, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц, с угрозой насилия над близкими родственниками потерпевшего, ограничения их прав и свобод".

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.

Дела в отношении нардепов - последние новости

В прошлом месяце действующего народного депутата поймали на подкупе топпосадовцев-он предлагал взятку за неправомерное выделение 1 млрд гривен на свои проекты. Установлено, что народный избранник, действуя по предварительному сговору с директором акционерного общества предложили топ-чиновникам неправомерную выгоду за выделение 1 млрд грн дополнительного финансирования работ, которое выполняло подконтрольное им указанное общество.

Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять от 3% до 5% от объема финансирования. Депутату уже сообщено о подозрении-действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины. Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о народном депутате от депутатской группы "Партия "за будущее" Сергее Лабазюке.

Также в ноябре сообщено о подозрении другому действующему народному депутату, который пытался подкупить чиновника биткоинами. По данным источников УНИАН, речь идет об Андрее Одарченко ("Слуги народа"). Избранник предложил топ-должностному лицу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины неправомерную выгоду за выделение из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии средств на ремонт зданий университета, в котором народный избранник продолжает занимать должность ректора.

Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять 8% от объема финансирования. Следствие продолжается.

В сентябре ВАКС выбрал мера пресечения действующей депутату Верховной Рады Людмиле Марченко, которая подозревается в злоупотреблении должностными обязанностями. Известное дело о выброшенной за забор взятке. Суд утвердил для нее залог в размере 53,6 тысячи гривен.

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