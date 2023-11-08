В Житомирском ТЦК и СП гроб не открывали и видели только медицинское свидетельство о смерти.

В село Дриглов Житомирской области привезли для захоронения погибшего военного Романа Богодвида, однако, когда родные открыли гроб - увидели в нем тело другого бойца.

Как отметила мать погибшего Ольга Богодвид, ее сын защищал Украину 11 дней. Он был стрелком-санитаром. На передовой вывозил раненых бойцов с поля боя.

"4 сентября моему сыну вручили повестку. 6 сентября его забрали в Чернигов. Там он был две недели. Потом позвонил и сказал, что его подразделение отправляют на позицию, и его не будет на связи несколько дней", - рассказала женщина Суспильному.

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По ее словам, в полученном извещении написано, что ее сын Роман погиб 28 октября 2023 года из-за попадания российской ракеты вблизи Богдановки Бахмутского района. 5 ноября его должны были похоронить, но когда привезли гроб, то родные бойца не узнали его.

"У него щетина была светлой, с сединой, а у этого мужчины — черная. И ногти у моего сына были другие - круглые. Мы гроб снова в морг завезли. Там еще раз смотрели на него, сняв одежду. У моего сына были волосы на груди. А у военного, который лежал в гробу, тело чистое, белое", — сказала Ольга.

Жена Романа Лилия рассказала, что первым зашел посмотрел на тело в гробу его брат.

"Я не могла зайти. А когда брат вышел из дома, то сказал, что погибший в гробу воин не похож на Романа. Потом зашла я и увидела, что это не Роман. Мы были шокированы. Представляете, какое у нас было состояние", — поделилась пережитым женщина.

Также ей передали вещи, которые, скорее всего, принадлежали военному в гробу. Она передала их в полицию.

По словам комиссара Житомирского территориального центра комплектации и социальной поддержки Олега Клока, когда погибшего бойца привезли, то они гроб не открывали, видели только медицинское свидетельство о смерти.

"Оповещение поступило на него. Фамилия, имя, дата, год рождения — все совпадает", — сказал он.

Заместитель начальника по морально-психологическому обеспечению Житомирского областного ТЦК и СП Александр Рец рассказал, что в этой ситуации сработал человеческий фактор.

"Все процедуры, касающиеся доставки тел погибших военнослужащих и их захоронения, происходят согласно нашим документам. Мы руководствуемся, в основном, инструкцией по организации захоронения военнослужащих. Там все четко расписано: кто за что отвечает, кто что должен сделать, в какое время и как. В данном случае надо разбираться", — отметил Рец.

Он добавил, что в таких случаях тело возвращается в морг для хранения. Родные пишут заявление в полицию для открытия уголовного дела по факту исчезновения человека. В рамках расследования проведут экспертизу ДНК, которая подтвердит слова семейства Богодвид.

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