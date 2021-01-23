В январе этого года мужчина за денежное вознаграждение получил от кураторов задание способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых акций протеста и, в частности, так называемого «тарифного майдана».

Служба безопасности Украины разоблачила и задокументировала противоправную деятельность жителя Херсонской области, который входит в агентурный аппарат ФСБ РФ и аффилированного с ней так называемого «МГБ ЛНР» и осуществлял деятельность по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

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Как сообщается на сайте СБУ, в рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что в январе 2021 года через закрытый канал связи агент за денежное вознаграждение получил от кураторов задание способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых акций протеста и, в частности, так называемого «тарифного майдана». Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий.

Ранее сотрудники СБУ задокументировали, что по указанию ФСБ РФ фигурант, который возглавлял одну из пророссийских партий, осуществлял сбор тенденциозной информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере. По замыслу российских спецслужб, это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированным Крымом регионе, а впоследствии - распространиться и по всей стране.

В феврале 2020 года во время пребывания в Симферополе по заданию кураторов фигурант провел встречи с представителями «властей АРК», в частности так называемым «главой Республики Крым» Сергеем Аксеновым.

Российский агент также получил поручение инициировать сбор подписей населения Херсонской области за возобновление водоснабжения АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию. Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины.

Во время пребывания во временно оккупированном Луганске в мае 2020 года фигурант был завербован представителем так называемого «МГБ ЛНР» и получил псевдоним «Джигурда».

Продолжается досудебное следствие по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Виктория Токарева