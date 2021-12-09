Спецслужба проверяет информацию о возможном заказном характере совершения убийства.

Сотрудники Службы безопасности нашли тело убитого в 2016 году водителя сервиса BlaBlaCar, который работал в одном из судов Львова, Тараса Познякова.

Как УНИАН стало известно из собственных источников, в начале 2016 года из зоны АТО в Киев вернулись бойцы "Правого сектора" гражданин РФ Луан Кингисепп и гражданин Украины Дмитрий Голуб.

В конце марта 2016 года они зарегистрировались на онлайн-сервисе BlaBlaCar под вымышленным аккаунтом и зарегистрировались на поездку с Позняковым.

Впоследствии Кингисепп и Голуб поехали во Львов, откуда в авто Познякова отправились в Киев.

"В тот же день, на участке дороги" Житомир-Киев", между поселками Бузовая и Гуровщина, Позняков был убит выстрелами из пистолета ТТ, которые совершил Кингисепп. 4 апреля Кингисепп и Голуб закопали тело убитого и уничтожили средства связи", - отметил источник.

Убийцы спрятали авто в одном из гаражных кооперативов в Киево-Святошинском районе Киевской области у знакомого Голуба.

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"Поиск места захоронения тела Познякова осложнялся существенными изменениями рельефа за пять с половиной лет, которые прошли со времени убийства...",- сообщил собеседник.

Однако впоследствии следователи СБУ получили информацию относительно обстоятельств убийства Познякова и его места захоронения.

К поисковым работам была привлечена тяжелая техника, а также применено специальное техническое оборудование Вооруженных сил.

Как сообщил УНИАН спикер СБУ Артем Дехтяренко, сейчас сотрудники СБУ нашли труп Познякова.

"Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства. Предварительно уголовное производство квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство)", - отметил он.

Что известно об убийстве Познякова

4 апреля 2016 года мать 25-летнего львовянина Тараса Познякова обратилась в полицию с заявлением о том, что ее сын уехал в Киев и не выходит на связь. Во Львове коллеги Познякова, который работал в одном из районных судов, рассказали, что накануне поездки он взял однодневный отпуск.

12 апреля стало известно, что правоохранители нашли автомобиль, на котором Позняков ехал в Киев. Он выехал на собственном авто из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел при помощи сервиса BlaBlaCar, но позже связь с ним прекратилась. Разыскиваемый автомобиль "Ауди А-6" обнаружили в одном из гаражей в Киево-Святошинском районе.

В августе того же года правоохранители по подозрению в убийстве Познякова задержали Дмитрия Голуба.

23 марта 2019 года в Киеве во время празднования собственного дня рождения на съемной квартире, Кингисепп подорвался на взрывном устройстве и от полученных ранений погиб.

28 мая 2019 года Киево-Святошинский районный суд Киевской области приговорил Голуба к пожизненному лишению свободы.

7 июня 2021 коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила приговор о пожизненном лишении свободы Голуба без изменений.

Автор: Антонина Доломанжи