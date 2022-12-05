По данным следствия, пособницей врага является жительница Енакиево, которая в 2016 году присоединилась к террористической организации "ДНР".

Служба безопасности Украины разоблачила "вице-мэра" российских оккупантов в Донецкой области, которая отвечала за депортацию жителей Мариуполя и Волновахи в Россию.

В сообщении в Telegram-канале СБУ отмечается, что в результате следственно-оперативных действий задокументировано незаконную деятельность так называемого "заместителя главы администрации города Торез", которое имеет современную украинскую название – Чистяково.

"На "посту" она распространяла кремлевский режим в захваченном украинском городе и помогала врагу в незаконном "присоединении" региона в состав РФ. Кроме того, предательница выполняла задачи Москвы по депортации жителей оккупированных районов Донетчины в страну-агрессора", - отмечается в сообщении.

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Для этого она организовала в городе транзитный "перевалочный пункт", который использовали для принудительного вывоза украинцев в отдаленные регионы России, в частности Восточную Сибирь и Дальний Восток.

"По данным следствия, пособницей врага является жительница Енакиево, которая в 2016 году присоединилась к террористической организации "ДНР". Впоследствии ее назначили "управляющей делами" местной оккупационной администрации, а затем "перевели" в оккупационную администрацию", - рассказали в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

"Чтобы избежать правосудия, злоумышленница скрывается на временно захваченной территории Донбасса. Однако сотрудники СБУ знают о местонахождении предательницы и проводят комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности за преступления против Украины", - говорится в сообщении.

Принудительная депортация и прижатие украинцев на временно оккупированных территориях

Как уже известно, рашисты массово вывозят взрослых и детей с временно оккупированных территорий. Они не скрывают свои военные преступления. Так, оккупанты под предлогом эвакуации и якобы на отдых вывозят украинских детей в РФ.

Кроме этого уже известно, что оккупанты похитили около 20 фермеров на Луганщине. Враг продолжает принудительное переселение проукраински настроенных жителей.

Впоследствии в центре сопротивления сообщили, что депортированным в РФ украинцам не выдают документы. Фактически они находятся на территории страны без прав.

По состоянию на 4 декабря, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, по меньшей мере 2 миллиона 800 тысяч граждан Украины были депортированы или вынуждены выехать в страну.

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