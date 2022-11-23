Здесь пытались сломить местных граждан со стойкой проукраинской позицией.

В Херсоне российские оккупанты обустроили пыточную в офисном помещении. Здесь они издевались над местными гражданами со стойкой проукраинской позицией. Наряду со взрослыми задерживали подростков.

Как сообщила спикер СБУ в Херсонской области Виктория Шакула, в подвалах офисного помещения рашисты держали в заточении около 50 человек: "Оккупанты удерживали в застенках херсонцев, которые имели устойчивую проукраинскую позицию. Херсонцев, которые сопротивлялись оккупационной власти... При осмотре пыточной были обнаружены предметы, которые являются доказательствами пыток над местными жителями".

По словам спикера СБУ, в подвалах нашли стул и палки, которые использовались для издевательств над украинцами. А к батарее, висящей на стене, пленных херсонцев приковывали наручниками.

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На стенах пыточной местные жители выцарапали просьбы к Богу. Одна из них гласит: "Господь Бог, спаси и сохрани". Там же присутствуют перечеркнутые черточки, которые обозначают количество дней в пыточной. Оккупанты регулярно убирали следы крови в помещении. В отдельных подвальных комнатах не было света, а в других его намеренно не выключали, чтобы лишить пленных сна.

Рашисты содержали в пыточной не только патриотов. Они также бросали в подвалы людей, от которых требовали деньги, а в одной из подвальных комнат содержались подростки, сорвавшие российский флаг.

Бывали случаи, когда людей сдавали соседи за былые обиды. По словам Шакулы, в Херсоне находилось немало сторонников "русского мира", и сейчас СБУ проводит оперативные действия для задержания коллаборантов.

Когда оккупанты бежали из Херсона, то устроили пожар в пыточной с целью скрыть следы своих преступлений. Сейчас правоохранители продолжают расследование для установления всех причастных к пыткам украинцев и притягивания их к ответственности.

Военные преступления россиян на Херсонщине

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, масштабы издевательств над херсонцами поражают. Россияне били местных жителей током и ломали кости.

В городе нашли мужчину, которого оккупанты казнили. Ему завязали руки за спиной и выстрелили в голову.

По словам Лубинца, пыточные обнаружили по всей территории правобережной Херсонщины. Внутри были следы сексуального насилия, физических издевательств, избиений.

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