Убитых россиянами украинцев похоронят 29 ноября.

В лесу под Новой Каховкой Херсонской области нашли убитыми похищенных российскими военными 22 ноября отца и сына - дьякона Анатолия и Александра Прокопчуков.

Об этом сообщили друзья убитых, пишет Центр журналистских расследований. Чего хотели оккупанты от семьи, неизвестно.

Известно, что 22 ноября отец и сын работали в своем гараже, когда к ним "наведались" российские военные и вывезли их на серебристом Honda Odyssey в направлении соседнего села Райское. Позже друзья семьи рассказали:

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"27 ноября их родные нам сообщили, что Анатолия и Сашу накануне нашли расстрелянными в лесу под городом. Машина исчезла".

Анатолий Прокопчук, 1970 года рождения, был диаконом поместной Церкви христиан веры евангельской и отцом семерых детей. Его погибшему сыну Александру было 19 лет. Убитых россиянами украинцев похоронят 29 ноября.

Убийства украинцев оккупантами

С начала полномасштабного российского вторжения российские оккупанты убивают ни в чем не повинных мирных украинцев. Часто - за их проукраинскую позицию. Также захватчики пытают жителей Украины, для чего обустраивают целые пыточные в подвалах и других помещениях.

Также россияне кичатся показательными убийствами. Так, в оккупированном Скадовске Херсонской области российские оккупанты повесили 56-летнюю Татьяну Мудренко прямо возле здания суда за его проукраинскую позицию.

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