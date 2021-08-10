В сушилке в жару внутри зернохранилища он почти сутки сидел без еды и воды.

На Винничине фермер почти на сутки закрыл мужчину в металлической сушилке для фруктов за некачественный, по его мнению, ремонт трактора.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что в с. Вербовка Погребищенский территориальной общины 43-летний заложник почти сутки просидел без еды и воды в жару в металлической сушилке для фруктов, которая находилась внутри зернохранилища, снаружи засыпана зерном.

Просьбу мужчины о помощи, которая звучала из закрытого зернохранилища, услышала местная жительница и сообщила об этом в полицию.

Читайте такжеОгурцы за 1 гривну: фермеры на Херсонщине выбрасывают урожай из-за обвала цен (видео)По словам врио начальника отдела полиции N4 Винницкого районного управления полиции Александра Степанкова, полицейские освободили заложника, расчистив лопатами от зерна проход к двери металлического бункера, внутри которого находилась сушилка.

"Лишенный свободы мужчина мог там только сидеть, из-за того, что помещение было заполнено металлическими полками для сушки фруктов. Он изнывал от жары, без воды и еды в изнурительных условиях", - рассказали правоохранители.

Потерпевший пояснил полиции, что его незаконно лишил свободы фермер, у которого он неофициально работал разнорабочим.

"Предприниматель таким образом решил наказать рабочего, который ненадлежащим образом, по его мнению, отремонтировал трактор. Никаких средств за выполнение разного рода работ на фермерском хозяйстве он не получил", - отметили в полиции.

Так, действия 58-летнего предпринимателя квалифицированы как незаконное лишение свободы человека, что сопровождалось причинением ему физических страданий.

9 августа мужчине было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление предусмотрено наказание - до 5 лет заключения. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харьковской области за превышение служебных полномочий будут судить трех полицейских, избивших фермеров.

Автор: Таня Поляковская