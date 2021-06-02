Сотрудники полиции выдвинули мужчинам необоснованное требование о предоставлении документов, подтверждающих право собственности на земельный участок и транспортные средства.

В Харьковской области за превышение служебных полномочий будут судить трех полицейских, которые избили фермеров.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, в суд направлен обвинительный акт по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

По данным прокуратуры, 9 сентября 2020 года трое сотрудников полка полиции особого назначения в составе группы быстрого реагирования патрулировали Сахновщинский район.

"Во время патрулирования они обнаружили в поле вблизи с. Дар-Надежда комбайн и трактор с прицепом, возле которых находились мужчины, которые занимались ремонтом комбайна. Сотрудники полиции предъявили мужчинам необоснованное требование о предоставлении документов, подтверждающих право собственности на земельный участок и транспортные средства", - говорится в сообщении.

По указанному требованию мужчины сообщили, что документы находятся по месту жительства и их по требованию сотрудников полиции привезет отец.

"После этого мужчины продолжили выполнять ремонтные работы на комбайне, а сотрудники полиции без каких-либо на то оснований нанесли мужчинам удары руками и ногами по туловищу, а также применили к мужчинам наручники, ограничив свободу передвижения потерпевших", - сообщили в прокуратуре.

Читайте такжеВ МВД о судьбе полиции Кагарлыка после изнасилования задержанной: 6 копов получили повышение

Санкция инкриминируемой правохранителям статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Петриченко