Украина еще не получила разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.

Самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, не смог сесть в Кабуле.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Сегодня, 18 августа, с военного сектора аэропорта Борисполь до Кабула (Афганистан) с миссией по эвакуации граждан Украины и иностранцев вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В то же время, сейчас нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.

Кроме того, еще не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.

"Поэтому сейчас самолет Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию", - говорится в сообщении.

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Украинцы, застрявшие в Афганистане

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что сейчас прорабатываются два плана эвакуации более 150 украинских граждан из Афганистана. Первый план - это эвакуация пассажирским самолетом, который уже находится в аэропорту Кабула, второй - эвакуация военным самолетом Минобороны Украины, который сегодня вылетел из Киева.

Ранее Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

16 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабуле находится еще один украинский самолет для эвакуации, который не может вылететь. Украинская сторона готова, кроме украинцев, эвакуировать дополнительно иностранцев.

Автор: Виталий Саенко