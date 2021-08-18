Первый план - это эвакуация пассажирским самолетом, который уже находится в аэропорту Кабула, второй - эвакуация военным самолетом Минобороны Украины, который сегодня вылетел из Киева.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что сейчас прорабатываются два плана эвакуации более 150 украинских граждан из Афганистана.

Об этом спикер МИДа Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Всего более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. МИД вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для их безопасной эвакуации. Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который вылетел сегодня из Киева", - заявил Николенко.

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Также спикер сообщил о непосредственных трех задачах, которые сейчас решают украинские дипломаты.

"Первая - безопасный коридор для доступа в аэропорт, поскольку ситуация там остается частично неконтролируемой, часть аэропорта закрыта, остальная часть контролируется иностранными войсками, на подъездах к аэропорту размещаются ряд блокпостов. Вторая - безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка: все мы видели кадры в новостях, какая толпа собралась в аэропорту Кабула, как люди пытаются зацепиться хоть за какую-то возможность попасть в самолет; произошла также дисфункция обслуживающих компаний, прежде всего для заправки горючего. Третья - получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана", - отметил Николенко.

По его словам, эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы. "Мы надеемся, что это произойдет уже в ближайшее время", - сказал спикер.

Отдельно он напомнил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня утром переговорил по телефону с одним из двенадцати украинцев, которые находятся на бывшей военной базе возле Кабула.

"Граждане заверили, что немедленной угрозы их жизни и здоровью нет. Их состояние удовлетворительное. Они могут свободно передвигаться по базе. Наше посольство поддерживает с ними регулярную связь, взаимодействует с причастными сторонами для разблокирования базы и эвакуации. Группа также имеет альтернативный вариант помощи от работодателя", - сообщил Николенко.

Эвакуация украинцев из Афганистана

По состоянию на вечер 17 августа уже 153 украинских гражданина, украинцев афганского происхождения пожелали покинуть Афганистан, где власть перешла под контроль радикального движения "Талибан". Сейчас самое главное для этих украинцев - чтобы они добрались до аэропорта Кабула.

Ранее Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

16 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабуле находится еще один украинский самолет для эвакуации, который не может вылететь. Украинская сторона готова, кроме украинцев, эвакуировать дополнительно иностранцев.

Автор: Виталий Саенко