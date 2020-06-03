Руководитель директората Минобразования требовал 300 тысяч гривень взятки, его задержали (фото)

Чиновник требовал деньги с госпредприятия за победу в конкурсе на опытно-конструкторские работы.

Генеральный директор одного из Управления Министерства образования и науки Украины разоблачен в вымогательстве и задержан за получение 300 тыс. грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, должностное лицо Минобразования требовало неправомерную выгоду от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн.

"При получении 5 тыс. долларов США и 165 тыс. грн чиновник был задержан прокурорами совместно с работниками Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области и Печерского управления полиции Главного управления Нацполиции в городе Киеве", - сообщили в прокуратуре.

В помещении директората проведен обыск, сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении.

Должностному лицу инкриминируется ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее полиция задержала заместителя мэра Борисполя, который требовал три квартиры в качестве взятки.

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