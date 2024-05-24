Находился под стражей с 31 октября 2022 года.

В пятницу, 24 мая, за экс-главу ГФС Украины Романа Насирова в рамках уголовного дела по ст. 368 УК внесен залог в сумме более 55 млн гривень. Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

Отмечается, что отныне на обвиняемого возлагаются процессуальные обязанности:

прибывать по вызову в суд, а в случае невозможности прибытия по вызову в назначенный срок – заранее сообщить об этом суду;

не покидать пределы Киева без разрешения суда;

сообщать суду об изменении места своего проживания;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении суда лицами;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебный паспорт, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;

носить электронное средство контроля.

В ВАКС информируют, что срок действия обязанностей – до 7 июля 2024 года. Также в суде напомнили, бывший руководитель ГФС, согласно постановлению ВАКС, находился под стражей с 31 октября 2022 года.

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Дело о крупнейшей взятке в истории страны

Как сообщал УНИАН, его фигурантом является экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, которого подозревают в получении взятки в 722 миллиона гривень. В частности, следствием было установлено, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривень неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд гривен.

В феврале 2024 года НАБУ информировало, что в суд было направлено дело в отношении владельца агрохолдинга, которого обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды бывшему председателю Государственной фискальной службы (ГФС) Украины. Фамилии фигурантов дела не назывались, впрочем, известно, что речь идет о владельце агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

Заметим, что Насиров также фигурирует в другом уголовном деле - о нанесении ущерба государству на два миллиарда гривень. По тому делу ему было сообщено о подозрении в марте 2017 года.

Сообщение о подозрении Насирову вручили после серии обысков. На тот момент экс-глава ГФС оказался в больнице с "подозрением на инфаркт". В сети в то время появилось видео, где строгий вахтер больницы стал преградой для детективов НАБУ и прокурора САП и не хотел мирно пускать их к подозреваемому.

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