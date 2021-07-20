Выпивая, черновчанин поругался с сожительницей и выпал из окна, но зацепился за спутниковую антенну этажом ниже.

Сотрудники полиции спасли в Черновцах мужчину, который выпал из окна восьмого этажа, но зацепился за антенну соседки этажом ниже.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Читайте такжеВ Киеве двухлетний ребенок выпал с 7 этажа: в полиции рассказали подробностиИнцидент произошел около 2 часов ночи 19 июля - жительница Черновцов заявила, что на ее спутниковой антенне сидит незнакомец.

Прибывшие патрульные помогли мужчине безопасно забраться в квартиру, где он рассказал свою версию произошедшего: якобы он выпивал, после чего поругался с сожительницей и выпал из окна.

Операция по спасению черновчанина уже попала в соцсети:

Благодаря тому, что он приземлился на антенну соседки, все обошлось без трагических последствий.

Счастливчика передали медикам, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, перед Новым годом во Львове мужчина выпал из окна пятого этажа - несмотря на перелом позвоночника, разрыв селезенки и пневмоторакс, врачам удалось его спасти.

А несколько месяцев назад в Одесской области, пытаясь спастись от пожара, молодая женщина выпрыгнула с девятого этажа и погибла.

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Автор: Станислав Кожемякин