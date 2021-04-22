В Черновцах мужчина избил гражданскую жену во время ссоры. Мать двоих детей скончалась в больнице.
Читайте такжеВ Харькове умерла еще одна роженица с COVID-19Об этом пишет OBOZREVATEL.
33-летняя Алена провела в глубокой коме неделю. У нее были многочисленные травмы головы, ушиб головного мозга, переломы седалищной кости и трех ребер. 19 апреля женщина скончалась.
Подозреваемого задержали сразу после случившегося. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего). Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Он находится в СИЗО.
По словам родного брата погибшей, первый муж и отец детей Алены умер несколько лет назад. Последние месяцы она встречалась с мужчиной, который однажды сильно её избил.
"Сначала она мне призналась, что это сделал он и подала заявление в полицию. Я нашел того черта, он клялся и божился, что это не он, что сестру и пальцем не трогал. Тогда Алена вдруг написала встречное заявление в полицию о том, что претензий к тому черту не имеет", - рассказал брат журналистам.
Женщина уходила к мужчине, затем сбегала обратно к детям. Через некоторое время она пропала. Выяснилось, что новый мужчина не позволял ей ни с кем встречаться.
Брат пытался связаться с ней, но на звонки никто не отвечал. Тогда он позвонил ее сожителю.
"Он мне заявил, что Алена будет жить с ним, они поженятся. Я настаивал, чтобы это же мне сказала сама сестра, чтобы я от нее это услышал, и тогда я не буду их разыскивать. Но ей он трубку не давал. И вот ее нашли в бессознательном состоянии в одном из гаражей спального района. Он ее избил, а когда она уже не двигалась, пошел к тетке и попросил вызвать скорую", - говорит брат.
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