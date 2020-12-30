Ему спасли жизнь медики.

Во Львове врачи спасли мужчину, который выпал из окна пятого этажа. В результате падения у мужчины диагностировали перелом позвоночника, разрыв селезенки и травму грудной клетки с развитием пневмоторакса.

Читайте такжеВ Ривне погибла 15-летняя девочка, упав с недостроенного корпуса университетаОб этом случае рассказали в больнице скорой медицинской помощи, где прооперировали мужчину.

"В таком тяжелом состоянии пациента госпитализировали к нам в реанимацию. Первое, за что взялись наши медики - остановка внутрибрюшного кровотечения, поэтому срочно пришлось провести спленэктомию. Простыми словами, удалить селезенку", - говорится в сообщении.

После стабилизации общего состояния пациента команда нейрохирургов провела мужчине операцию на позвоночнике.

"Наши специалисты провели протезирование тела позвонка путем установления распорного телескопического кейджа - импланта с его фиксацией с помощью специальных винтов. Этот винт удерживает один позвонок над другим на определенном расстоянии, позволяет сохранить опорно-двигательную функцию позвоночника и уберечь спинной мозг от сжатия", - сообщили в больнице.

По словам медиков, операция прошла успешно, и пациент сможет начинать физическую реабилитацию.

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Автор: УНИАН