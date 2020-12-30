Во Львове врачи спасли мужчину, который выпал из окна пятого этажа. В результате падения у мужчины диагностировали перелом позвоночника, разрыв селезенки и травму грудной клетки с развитием пневмоторакса.
Читайте такжеВ Ривне погибла 15-летняя девочка, упав с недостроенного корпуса университетаОб этом случае рассказали в больнице скорой медицинской помощи, где прооперировали мужчину.
"В таком тяжелом состоянии пациента госпитализировали к нам в реанимацию. Первое, за что взялись наши медики - остановка внутрибрюшного кровотечения, поэтому срочно пришлось провести спленэктомию. Простыми словами, удалить селезенку", - говорится в сообщении.
После стабилизации общего состояния пациента команда нейрохирургов провела мужчине операцию на позвоночнике.
"Наши специалисты провели протезирование тела позвонка путем установления распорного телескопического кейджа - импланта с его фиксацией с помощью специальных винтов. Этот винт удерживает один позвонок над другим на определенном расстоянии, позволяет сохранить опорно-двигательную функцию позвоночника и уберечь спинной мозг от сжатия", - сообщили в больнице.
По словам медиков, операция прошла успешно, и пациент сможет начинать физическую реабилитацию.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Харькове больной COVID-19 выпрыгнул из окна больницы – СМИ
- "У меня сын в аду, мне нужно в ад": в Киеве женщина пыталась прыгнуть с 12-го этажа (видео)
- В Киеве преподаватель вуза оставил записку и выпрыгнул из окна 9 этажа - соцсети (фото)
- Отряхнулась и пошла домой: в России девочка упала в сугроб с четвертого этажа (видео)
- В Киеве пьяный пациент набросился на двух женщин-медиков, фельдшеру – сломал ногу
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram