В считанные минуты полицейские офицеры общины доставили женщину в медучреждение.

В Волынской области женщина самостоятельно родила за рулем своего автомобиля.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

Во вторник 23 февраля, около 16 часов, во время патрулирования территории Владимир-Волынской общины, к полицейским офицерам общины подбежал мужчина, который сообщил, что неподалеку женщина самостоятельно рожает в машине, ее необходимо быстро доставить в больницу. За считанные секунды полицейские были на указанном месте. Женщина уже держала на руках ребенка.

Как выяснилось, она самостоятельно отправилась в роддом, поскольку мужа в то время не было дома. Добраться до больницы женщина не успела и родила в дороге.

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«Офицер Овадновской общины Андрей Коколюк сел за руль автомобиля женщины, он постоянно поддерживал ее и успокаивал, полицейский Устилузкой общины Александр Демьяненко – сопровождал транспортное средство служебным автомобилем с проблесковыми маячками. За 5 минут полицейские доставили женщину в больницу Владимира-Волынского, там ее уже ждали врачи», - рассказали в полиции.

31-летняя гражданка родила мальчика, это уже четвертый ребенок в семье, с ним и с женщиной все хорошо.

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Автор: Денис Прядко