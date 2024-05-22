У водителя, который находился возле эпицентра попадания, ампутированы две ноги.

В результате обстрела Харькова пострадали десять человек, среди них - водитель троллейбуса. Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его информации, оккупанты нанесли удар по городу около 13:45. Произошло возгорание на автозаправочной станции и в многоквартирном жилом доме. Повреждены кафе и автомобили.

"Десять пострадавших гражданских в результате обстрела Харькова. Из них - четыре человека госпитализированы. Один человек - в тяжелом состоянии. Другим оказана помощь на месте", - говорится в сообщении.

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Также там отмечается, что в тяжелом состоянии - водитель троллейбуса.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что под ударом был Шевченковский район города. Враг попал возле жилой застройки, где расположены дома, магазины, транспорт, детская площадка.

Позже Терехов рассказал, что троллейбус, который получил повреждения в результате удара, был без пассажиров.

Кроме того, обломок прошел через лобовое стекло трамвая. Женщина-водитель в это время вышла из транспорта. В многоэтажке рядом почти полностью вылетели окна.

По данным Харьковской областной прокуратуры, российская армия ударила по городу двумя УМПБ Д30-СН. Удары были нанесены с территории Белгородской области.

"В Шевченковском районе зафиксировано попадание у входа в кафе. Повреждены автомобили, жилые дома, автомойка, магазины и тому подобное. Известно о десяти пострадавших, медики оказывают им помощь. Один из раненых - водитель троллейбуса - находится в тяжелом состоянии. Во время взрыва он был возле эпицентра попадания. Пострадавшему ампутированы две ноги", - сказано в сообщении.

В Холодногорском районе в результате вражеского авиаудара разрушено гражданское предприятие.

По фактам обстрелов начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Ситуация в Харьковской области - подробности

Как известно, 10 мая российские оккупационные войска пошли в новое наступление на севере Харьковской области. Они взяли под контроль несколько сел в приграничье. Также россияне находятся на севере Волчанска и пытаются полностью захватить город. Силы обороны сковывают действия противника и наносят ему потери.

Вместе с тем оккупанты постоянно терроризируют Харьков обстрелами.

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