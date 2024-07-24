В результате попадания уничтожены фасад и перекрытия на нескольких этажах здания, повреждены автомобили организации.

Россияне сегодня ударили баллистикой по офису швейцарского фонда противоминной деятельности FSD на Харьковщине. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Россияне атаковали офис гуманитарной организации, которая разминировала территорию Харьковщины. Сегодня в 5 утра россияне баллистической ракетой попали по офису Швейцарского фонда противоминной деятельности FSD", - написал он в Telegram.

По информации Синегубова, в результате попадания уничтожены фасад и перекрытия на нескольких этажах здания. Также повреждены шесть автомобилей, которые использовали медики организации.

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Председатель ОВА подчеркнул, что Харьковщина является одной из самых загрязненных взрывоопасными предметами областей, поэтому деятельность таких организаций, развитие сферы гуманитарного разминирования являются критически важными для безопасности людей и функционирования частного сектора.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы привлекать как можно больше инициатив, помощи - всего, что ускорило бы очистку территории. Однако россияне в очередной раз показали свое реальное отношение к нашим гражданским людям - обстреляв тех, кто занимается именно гуманитарной миссией", - подчеркнул Синегубов.

Атака на Харьковскую область 24 июля - что известно

По информации Воздушных сил ВСУ, 24 июля российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области баллистической ракетой "Искандер-М" и ракетой, тип которой устанавливается (из Белгородской обл. - РФ.).

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враги сегодня начали бить по городу после 5 утра. По его данным, было два взрыва, и есть столько же "прилетов". В частности, первый удар зафиксирован в промышленной зоне одного из районов, второй - в частном секторе. Произошел пожар в одном из домов.

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