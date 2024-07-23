Из-за длительных тревог некоторые предприятия вынуждены закрываться на десятки часов.

В Харькове к середине осени могут появиться дифференцированные воздушные тревоги. Это означает, что она будет отдельная для города и области.

"Мы сегодня работаем над тем, чтобы дифференцировать воздушные тревоги и распознавать цели, которые летят в Харьков, и которые летят на Харьковскую область", - сказал городской голова Игорь Терехов в интервью РБК-Украина.

По словам мэра, это поможет улучшить жизнь харьковчанам и облегчит условия работы для местного бизнеса. У Терехова спросили, как работают в Харькове предприятия, когда воздушная тревога длится по 10 часов подряд.

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"Кто-то работает, кто-то закрывается", - ответил он.

Городской голова пояснил, что есть также банковские учреждения и торговые центры, которые вынуждены закрываться на время воздушных тревог, поскольку не могут работать. Кроме того, есть и те, которые не обращают внимания.

Ситуация в Харькове

Как писал УНИАН, Россия систематически обстреливает Харьков баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. В последнее время добавились еще и планирующие авиабомбы.

В дополнение к подземным школам в Харькове появятся подземные операционные и реанимационные помещения при больницах. Также под землю идут учреждения культуры

В июне стало известно, что Харьков больше не может обеспечить себя собственной электроэнергией из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры, поэтому город вынужден получать электричество из других населенных пунктов.

The Guardian считает, что F-16 защитят Харьков от российских авиабомб.

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