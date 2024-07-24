Захватчики сегодня утром могли бить по Харькову ракетами С-300, поделился глава областного центра.

В среду утром, 24 июля, российские захватчики нанесли удары по Харькову, есть "прилеты" и жертва.

Враги сегодня начали бить по городу после 5 утра, свидетельствуют данные, которые разместил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram. По его сведениям, было два взрыва, и есть столько же "прилетов". Чиновник добавил, что противники сегодня могли бить по Харькову ракетами С-300.

"Первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов города. Насчет пострадавших и разрушений информация уточняется. По второму прилету - удар пришелся в район частного сектора, пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем", - отметил глава города.

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Терехов подчеркнул, что на местах "прилетов" работают все соответствующие службы.

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