Всего радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 23 ударных БпЛА противника.

Российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами в ночь на 24 июля. Силами обороны сбито 17 "Shahed" и восемь разведывательных беспилотников. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegarm.

"В ночь на 24 июля 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Харьковщине баллистической ракетой "Искандер-М" и ракетой, тип которой устанавливается (из Белгородской обл. - РФ.). Также враг атаковал юг страны ударными БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска - РФ и оккупированного Крыма", - заявил он.

По словам Олещука, всего радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 23 ударных БпЛА противника.

Видео дня

Он проинформировал, что отражали воздушное нападение подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил.

"В результате противовоздушного боя сбито 17 вражеских БпЛА. Большинство - в Одесской области. За прошедшие сутки и текущие сутки Силами обороны Украины на разных направлениях уничтожено не менее 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника: 4 - "Zala", 2 - "Supercam", 2 - "Орлан-10", - отметил командующий.

Война в Украине - последние данные с фронта

Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро среди личного состава ориентировочно составили около 570 тыс. 120 человек. За минувшие сутки наши защитники ликвидировали 1140 захватчиков.

Также за прошедшие сутки было уничтожено 14 танков, 13 боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, 33 беспилотника оперативно-тактического уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: