Обвиняемый Тарасов заявил, что сам поставит в деле «точку».

Сегодня в Раздельнянском районном суде Одесской области порезал себе горло Николай Тарасов, обвиняемый в жестоком убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в райцентре Ивановка в 2019 году.

Как подтвердили УНИАН в Одесской областной прокуратуре, обвиняемый начал резать себе горло в зале заседаний. Из Одесского СИЗО Тарасова доставили в суд, так как сегодня ему должны были вынести приговор.

Заседание, которое назначено на 20 января, планировалось провести в открытом режиме.

Как сообщили очевидцы из зала суда, порезы он нанес себе каким-то острым предметом. Тарасов сказал: «Я никого не убивал… Сегодня я умру и поставлю точку… Не кто-то, а я», и начал себя резать.

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Охрана быстро прекратила его действия, всех посторонних вывели из помещения. В суд вызвали скорую помощь.

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Убийство Дарьи Лукьяненко: подробности дела

11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня 2019 года по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области. Ребенка разыскивали сотни людей - сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, к спецоперации были привлечены водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко обнаружили в выгребной яме, по подозрению в убийстве задержали 22-летнего местного жителя Николая Тарасова.

Преступление квалифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом).

21 июня Тарасов был помещен в СИЗО, 22 ноября обвинительный акт направили в суд.

10 декабря в Раздельнянском суде Одесской области во время подготовительного заседания Тарасов заявил, что не убивал Лукьяненко, а показания дал под давлением правоохранителей.

27 января 2020 года суд постановил, что дело будет слушаться в закрытом режиме.

18 января 2021 года Тарасов выступил в суде с последним словом.

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Автор: Лариса Козовая