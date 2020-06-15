"Держится спокойно, уверенно": психолог дал характеристику убийцы 11-летней Даши Лукьяненко

Согласно результатам наблюдений, заключенный не проявлял структурных нарушений мышления, которые присущи какому-либо эндогенному заболеванию.

Подозреваемый в жестоком убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николай Тарасов находится в ясном сознании, правильно ориентирован и не проявляет нарушений мышления.

Читайте такжеСуд продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи ЛукьяненкоОб этом говорится в его психологической характеристике от исполняющего обязанности психолога отдела социально-воспитательной и психологической работы, лейтенанта внутренней службы Владимира Демченко, которая есть в распоряжении УНИАН.

«При прибытии в учреждение и все время наблюдения находился в ясном сознании, был правильно ориентирован. В камере адаптировался быстро. Внешне держится спокойно, уверенно, с чувством достоинства, но требования к себе выполнял. Чудаковатостей и странностей в поведении не проявлял. Не проявляет и каких-либо других нарушений поведения, которые бы указывали на наличие у него обманов восприятия, бреда», – говорится в документе.

Согласно заключению психолога, обвиняемый не оказывал противодействия, которые бы указывали на наличие у него тех или иных волнений.

«Мимика, жестикуляция, модуляция речи выразительные и соответствуют темам бесед. Мышление последовательное, обычного темпа, обоснованное. Не проявлял структурных нарушений мышления, присущих какому-либо эндогенному заболеванию. Снижение критических и волевых функций не выявлено», – говорится в характеристике.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня 2019 года по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка. С того дня ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко была найдена убитой в выгребной яме. По подозрению в убийстве девочки задержали 22-летнего местного жителя Николая Тарасова.

Преступление классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). Кроме того, учитывая факт издевательства над умершей (выгребная яма и др.), дело открыто по ст. 297 (надругательство над телом). Предполагается, что убийство совершено на сексуальной почве.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram